Alunos dos Ensinos Fundamental I e II participaram da Segunda Gincana Solidária e Sustentável

publicado em 19/09/2018

Exercer a cidadania de forma prática, positiva e construtiva, com ações que transformam a sociedade. Assim foi a Gincana Solidária e Sustentável do Piconzé Centro Educacional/Anglo, realizada no mês passado com os alunos dos Ensinos Fundamental I e II.

Os estudantes arrecadaram 289 litros de leite, que foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa de Votuporanga, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. Eles foram divididos em três equipes: Amarelo, Azul e Vermelho. “A comunidade escolar foi mobilizada para arrecadação de fraldas geriátricas e óleo usado para o Lar São Vicente de Paulo; ração para cães e gatos para as ONGs do município que cuidam de animais em situação de risco ou abandono; leite para Santa Casa; sangue para Hemocentro da cidade; lacre para o Hospital de Câncer de Barretos e bucha para o Recanto Tia Marlene. Os alunos, familiares e amigos foram envolvidos nesta campanha do bem”, disse a coordenadora Giovana Bocchi.

Giovana destacou os objetivos da atividade. “É extremamente necessário nossos estudantes entenderem a função de cidadão e de cada um deles na sociedade, trazendo ao ambiente do colégio a questão do lúdico e do reforço das parcerias, do sentido de trabalho em equipe, tendo a solidariedade e a sustentabilidade como eixos principais”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu pela doação. “Piconzé/Anglo é um grande parceiro, com ações que transformam nosso futuro. É sempre imensa satisfação receber contribuições tão significativas de jovens que já demonstram amor ao próximo e empatia. Nosso muito obrigado”, concluiu.