Começam no próximo mês as ações alusivas ao “Outubro Rosa” em todas as unidades de saúde da cidade. A iniciativa da Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal da Saúde visa a intensificação dos esforços dos profissionais da saúde para a detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero.

Uma programação especial está sendo desenvolvida para o atendimento das mulheres orientando-as sobre a prevenção do câncer de mama, que consiste na realização do exame clínico das mamas, solicitação de mamografia (se necessário), além do exame de papanicolau, sem agendamento prévio. O “Outubro Rosa” visa conscientizar o público feminino sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.

No decorrer deste mês, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, as mulheres deverão procurar a sua unidade de saúde para avaliação. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), as formas mais eficazes para detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico da mama e a mamografia, explica a enfermeira responsável pelo Programa de Saúde da Mulher, Karen Silva. “É recomendado às mulheres que realizem frequentemente os exames, mesmo quando não tenham alterações em exames anteriores”, explica.

A Secretaria intensifica o atendimento às mulheres no dia 27 outubro (sábado), com o dia D do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero. Neste dia todas as unidades estarão mobilizadas para atender ao público das 8h às 16h. “Cada unidade está com uma programação diferente, além dos exames, solicitações e orientações, cada uma delas desenvolverá uma ação diversificada para atender as suas pacientes neste sábado especial. Precisamos da sensibilização do maior número possível de mulheres pois entendemos que o diagnóstico precoce é o meio mais eficaz para o tratamento”, conta a enfermeira.

Dentro da programação de atividades, no dia 11 de outubro, o Auditório do Campus Centro da Unifev sediará um evento de promoção e alimentação saudável e prevenção da obesidade, das 14h às 16h. A ação é gratuita e todas as mulheres estão convidadas a participar.

Em todo mês de outubro, as unidades de saúde oferecerão grupos de prática corporal. Para participar, basta procurar a unidade para as datas e horários de realização da atividade.

Dentro dessa temática, os Consultórios Municipais de Simonsen “Joaquim Belarmino Vieira” “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no bairro São João também oferecem a “Academia da Saúde”, que promove atividades de prática corporal adequadas, sob a orientação de profissionais.





Outubro Rosa

O Outubro Rosa foi criado no início da década de 90, mesma época em que o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovido anualmente em diversos países.