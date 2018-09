O município ganhou um mirante com entrada gratuita para a contemplação e está localizado no Ecotudo Sul

publicado em 21/09/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Saev Ambiental lançou na tarde desta sexta-feira mais uma opção de lazer e turismo para a população de Votuporanga e região. O município ganhou um mirante com entrada gratuita para a contemplação e está localizado no Ecotudo Sul, instalado na Antiga Algodoeira, na avenida Conde Francisco Matarazzo esquina com a avenida Francisco Bueno Baeza, próximo ao bairro Sonho Meu. A novidade foi divulgada no dia em que é comemorado o Dia da Árvore.

“Aqui no Ecotudo Sul, além de trazer os resíduos você poderá vir ao mirante e até trazer algum visitante de outro município para conhecer a cidade e ter uma visão privilegiada. Nós preparamos um espaço especial para tirar fotografia e com isso mostramos o quanto Votuporanga é verde”, afirmou o superintendente adjunto da autarquia, Marcelo Zeitune.

Ele ainda ressaltou a importância do Ecotudo Sul. “Quanto mais visitas ao Ecotudo melhor, porque é um trabalho de limpeza e saúde pública e meio ambiente. É muito bom vir ao mirante, ter orgulho da sua cidade e trazer seus resíduos”, disse ao A Cidade.

Segundo a Prefeitura de Votuporanga, o mirante ficará aberto para visitação todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

No Dia da Árvore, o superintendente da Saev Ambiental contou sobre a quantidade de projetos ambientais na cidade. “Nós temos o Disque Árvore, aquele que o munícipe liga e nós plantamos a árvore na casa; temos reflorestamentos, que já plantamos quase 12 mil árvores desde o início da gestão; temos o viveiro municipal, com produção de mil mudas por mês; abrimos a visitação do Horto Florestal o Ecotudo Sul; são vários projetos que a Saev Ambiental desenvolve na área de arborização e estamos muito felizes que hoje temos 25.389 árvores plantadas desde janeiro do ano passado e Votuporanga tem pouco mais de 120 mil árvores”, informou Zeitune.

O Executivo complementou que a cobertura arbórea do município é de “37,5 m² por habitante, muito acima dos 12m² por habitantes preconizados pela ONU. Votuporanga conta com 21,9% de sombras produzidas por nossas árvores. Esses números tendem a aumentar ainda mais com os diversos projetos desenvolvidos por esta gestão”.