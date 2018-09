De Olho no Óleo

Outro engajamento do projeto se estende ao óleo de cozinha. De acordo com estimativas, um litro de óleo jogado no ralo da pia ou no lixo, polui cerca de um milhão de litros de água, encarecendo o tratamento em 45%, além de agravar o efeito estufa devido as reações químicas encontradas nos destinos finais do caminho que esse óleo percorre.

O óleo arrecadado é vendido e a verba é revertida em benefícios aos alunos, como passeios e bicicletas. Atualmente, 17 escolas participam do projeto e mais de 20 mil litros de óleo já foram retirados do descarte incorreto na natureza.

O Educador Ambiental comenta que o objetivo principal do projeto é conscientizar a comunidade escolar sobre os danos que o lançamento indevido do óleo de cozinha pode acarretar no meio ambiente, e gradativamente, disseminar a ideia para a comunidade geral, fazendo com que guardar o óleo em garrafas pet e destiná-lo corretamente se torne um hábito de toda a população.

Dia da Árvore

No próximo dia 21 de setembro, sexta-feira, é comemorado o Dia da Árvore. A Saev Ambiental prepara um evento para às 16 horas que deverá reunir autoridades, imprensa e especialistas no assunto num novo espaço que será apresentado no Ecotudo Sul (antiga Algodoeira).