publicado em 20/09/2018

Este é o último mês que a Unidade Móvel do Câncer de Mama do Hospital do Amor estará na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Unidade Móvel do Câncer de Mama do Hospital de Amor (Hospital do Câncer de Barretos) Fundação Pio XII em atendimento desde meados de julho em Votuporanga já atendeu cerca de 3,1 mil mulheres de diversos bairros da cidade. Nesta sexta-feira (21/9) e segunda-feira (24/9), a Carreta permanecerá no Jardim Noroeste para atender as mulheres dessa localidade e as pacientes da Unidade de Saúde "Carmem Martins Maria Morettin", no bairro Paineiras.As pacientes, de 40 a 69 anos que ainda não agendaram o exame de mamografia, podem ir até o local para o cadastramento. Ainda há vagas disponíveis para os exames na Carreta. Para o cadastro é necessário que sejam apresentados os documentos originais e cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.O atendimento às mulheres na Unidade de Saúde para agendamento será das 7h às 17h. Já a carreta atenderá das 8h às 15h, nos dois dias e está estacionada na Avenida Olívio Commar, Jardim Noroeste, onde está sendo construído o novo CRAS.A Unidade está situada à rua Rio Grande, nº 1708, Paineiras. Mais informações pelo telefone (17) 3422-4431.A Carreta seguirá para a realização dos exames de mamografia na Praça São Bento entre os dias 25 e 28/09. Este será o último local em que a carreta ficará estacionada em Votuporanga.