“Fatos Edificantes... outros nem tanto”, do autor Antonio Américo Brandi, irá ajudar os pacientes do Hospital

publicado em 26/09/2018

Sexta-feira (28/9) é dia de programação cultural e totalmente solidária. O autor Antonio Américo Brandi fará o lançamento do seu livro “Fatos Edificantes...outros nem tanto”, a partir das 19h, no Ville Hotel Gramadão.

Parte da renda da comercialização da obra será destinada para Santa Casa de Votuporanga, Instituição que é referência para 53 cidades da região. O dinheiro será utilizado para a manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), com muita qualidade e humanização.

O livro se enquadra no estilo literário de “memórias”, composto de 47 capítulos, com mais de 300 páginas. Relata fatos presenciados ou vividos pelo autor, alguns dos quais pitorescos e informativos, tanto no Brasil quanto na Europa, inclusive na antiga União Soviética.

Esta é o segundo lançamento do título. O primeiro foi realizado em São José do Rio Preto, em junho, reunindo um público selecionado. Na ocasião, Brandi falou de sua relação com o Hospital. “Orlando Beretta (meu amigo) me informou das dificuldades e do grande serviço prestado pela Instituição, eu quis partilhar com a Santa Casa. O que vocês fazem pelo povo de Votuporanga e região é fantástico, o que me motivou a ajudar”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a prestigiar. “O autor é grande parceiro, sempre pensando em nosso Hospital. Nada mais justo que participarmos do lançamento desta obra em Votuporanga, de uma pessoa do bem e que irá ajudar a única Instituição que atende o SUS da cidade”, finalizou.





Sobre o autor

Natural de São José do Rio Preto, mudou-se para Rio de Janeiro em 1959.Formado em Direito, montou escritório na cidade, transferindo-se depois para São Paulo, onde reside atualmente. Ao longo da carreira, recebeu várias condecorações, inclusive, com biografia publicada no Livro “Brasil de A a Z”, editado pelo Instituto Biográfico do Brasil.