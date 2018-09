Coach Carmen Dela Cruz irá falar sobre “Comunicação define relação! Como está a sua?” nesta terça-feira (18/9), a partir das 19h

publicado em 15/09/2018

Que tal aprender sobre Comunicação, Relações e Liderança e ainda ajudar os pacientes da Santa Casa? Tudo isso é possível nesta terça-feira (18/09), com o evento promovido pelo Lions Clube Votuporanga e Carmen Dela Cruz Coaching & Desenvolvimento Humano. A palestra com a coach e especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, Carmen Dela Cruz, será às 19h, no clube de serviço.





O tema “Comunicação define relação! Como está a sua?” promete atrair atenção de todo público, explicando como impacta na vida pessoal e profissional. “A ideia surgiu em uma conversa entre eu e a presidente do Lions, Rosa Pereira Romero, com o objetivo de levar o coaching a mais pessoas, já que é uma disciplina muito falada e pouco conhecida. O clube realiza eventos com o intuito de ajudar a comunidade, com campanhas de arrecadação de alimentos, etc. Unimos as duas coisas em uma palestra”, contou Carmen.





A entrada será um litro de leite, que será doado para o Hospital. “Tenho um carinho enorme pela Instituição. Trabalhei por aproximadamente seis anos na Santa Casa. Eu entrei como estagiária do Serviço Social hospitalar, depois fui para o Recursos Humanos do Hospital, atuando também na Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Também fui assistente social do Complexo. Após este período, trabalhei como Analista de Qualidade do Núcleo de Atenção à Saúde e fui Supervisora de RH daquele local”, afirmou.





Com toda esta trajetória pela Instituição, a coach não mede esforços para contribuir. “Dentro de liderança, existem muitos temas a serem trabalhados. Escolhi para esse momento a Comunicação porque é um assunto que está presente para todo mundo em todos os âmbitos”, complementou.





O evento é aberto ao público. “Espero que todos, independente da idade, formação e cargo, saiam de lá levando algo que realmente sirva pra si”, destacou.





O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a população para a palestra. “O Lions é um grande parceiro. Recentemente, eles estiveram aqui para uma edição do Café com Provedor. Foi muito produtivo e, não tenho dúvidas, que esta iniciativa surgiu após nosso encontro. A Carmen foi uma colaboradora muito querida e vê-la promovendo algo pela Instituição nos enche de orgulho. Convide seus amigos para o evento, nossos pacientes agradecem”, frisou. O Lions Clube de Votuporanga fica localizado na Rua Alfeu Sartori, 4017 – Jardim Botura.