Evento foi realizado neste domingo, no Salão de Festas da Paróquia Santa Joana; toda renda vai para o Hospital

publicado em 24/09/2018

Neste domingo (23/9), a população de Votuporanga e região deu show de solidariedade. A quinta edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa foi realizada no Salão de Festas da Paróquia Santa Joana, reunindo grande público que colaborou com o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.Mais de 100 voluntários se empenharam em promover o evento, que teve 100% da renda para Instituição, referência para 53 municípios da região. A comunidade atendeu ao chamado e compareceu em peso. Seja arrematando os variados lotes ou almoçando no local, qualquer ajuda foi bem-vinda.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu todo o voluntariado e ao público. “Obrigado a todos vocês que fazem a diferença no SUS. Este recurso é muito importante para atender com dignidade e respeito ao ser humano. Vocês estão salvando vidas”, afirmou.Já o vice-prefeito Renato Martins cumprimentou os participantes. “Muito obrigado a todos que vieram e parabéns para os organizadores. Quero estender minha gratidão para quem doou os animais, os lotes, é uma grande ajuda para nosso Hospital, que atende Votuporanga e região”, ressaltou.O coordenador do evento, Dimas Geraldo, enalteceu a organização. “Coordenar é simples, é uma honra estar à frente. O leilão é feito pelas pessoas que trabalham atrás dos balcões, assando, cuidando dos animais no brete, servindo ou até mesmo quem está do seu lado. Vocês que realizam a ação. Muito obrigado”, afirmou.O padre Adão dos Reis, da Paróquia Santa Joana, ressaltou a iniciativa. “Este dia é tomado por pessoas que se reúnem para o bem comum. A justiça vem pela paz, cada um colocando um pouco de si pelo outro. Nossa Igreja está aberta para ações como essa, para que promovamos justiça e amor entre nós”, disse.Lotes especiaisA Santa Casa conquistou verbas significativas com arremate de diversos itens especiais. O berrante doado pelo cantor Sergio Reis garantiu R$700 para a Instituição. O chapéu do artista também foi leiloado por R$1.000.O violão autografado pelo cantor Fábio Júnior rendeu R$500 para o Hospital. Mas o destaque foi a camisa do Palmeiras com assinatura de todo elenco que, após vários lances, chegou ao valor de R$3.050.