Comissão Organizadora fechou balanço do evento do final de semana, no Salão de Festas da Paróquia Santa Joana

publicado em 25/09/2018

Com muita agilidade e comprometimento, a Comissão Organizadora de Voluntários de Votuporanga apresentou balanço nesta terça-feira (25/9) da quinta edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga, realizado no domingo (23/9), no Salão de Festas da Paróquia Santa Joana.





O evento arrecadou R$122.798,19, recurso que será repassado para o Hospital. O coordenador da Comissão, Dimas Geraldo, explicou os números. “O valor do arremate foi de R$127.760, 00. Fechamos as despesas do leilão e o resultado final foi de R$ 122.798,19.Os compradores terão 90 dias para pagar, quando o dinheiro será repassado para Instituição”, afirmou.





Foram leiloados 75 cabeças de gado, entre bezerros machos e fêmeas; quatro equinos, cinco carneiros, uma leitoa, além de diversos lotes especiais. “Só temos agradecer. Conseguimos valores significativos como R$5 mil em um touro doado pela Solange Galera; R$3.050 na camisa do Palmeiras que foi arrematada pela equipe do manejo e R$1 mil no chapéu do Sérgio Reis, entre outros. Independente do valor, o que importa é que cada um colaborou, seja doando os itens como adquirindo, o que é fundamental é o envolvimento de toda comunidade”, disse.





Dimas ressaltou o trabalho dos voluntários. “Eles se dedicam completamente, com objetivo de fazer a diferença. Estamos com sentimento de dever cumprido, de colaborar com único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS). Queria, mais uma vez, deixar minha gratidão”, complementou.