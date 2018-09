Evento ocorrerá nos próximos dias 20 e 21 de setembro, com a participação especial do egresso da Instituição e apresentador da TV Tem Marcos Paiva

publicado em 12/09/2018

As inscrições para a 11ª Mostra Unifev terminam nesta sexta-feira (dia 14). Neste ano, o evento terá a participação especial do egresso da Instituição e apresentador do programa Revista de Sábado da TV Tem, afiliada da Globo, Marcos Paiva.

A Mostra, gratuita e aberta à comunidade, será realizada nos próximos dias 20 e 21 de setembro, em dois horários distintos: 19h30 às 22h30 (quinta) e 8h às 11h30 (sexta-feira). Para garantir a sua vaga, basta se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/11mostra.

Com o tema Venha descobrir sua vocação, a tradicional feira de profissões do Centro Universitário de Votuporanga reúne, há mais de uma década, milhares de alunos do Ensino Médio, vindos de escolas dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

Os participantes não só têm a oportunidade de conhecer o ambiente acadêmico e as mais de 30 opções de cursos de graduação ofertados pela Unifev, como boa parte da infraestrutura de cada um deles, além de esclarecer dúvidas e obter informações sobre diferentes carreiras e áreas de atuação, por meio do contato direto com coordenadores, docentes e alunos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9976.