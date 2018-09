Após liberação de Alvará, loja será construída em até 90 dias

Os diretores da Loja Havan estiveram em Votuporanga no início da tarde desta quarta-feira (12), na área onde será construída a mais nova loja da rede, na marginal Nasser Marão, às margens da rodovia Euclides da Cunha.

Na ocasião, os diretores - Newton Hang - de Expansão, e Márcio Hang - de Obras, entregaram ao proprietário do terreno, o empreendedor João Paulo Carmona, o projeto de construção.

O projeto foi repassado ao vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso - que viabilizou a vinda da loja para Votuporanga. Meidão já esteve na Secretaria Municipal de Planejamento protocolando o projeto para, posterior liberação do Alvará de Construção. O projeto foi entregue ao secretário de Planejamento Jorge Seba, que deverá liberar nos próximos dias o alvará.

De acordo com o diretor de Expansão, tão logo o Alvará seja liberado pela Prefeitura, as obras terão o prazo de conclusão de 60 a 90 dias.

Newton - que é irmão do presidente da rede Luciano Hang, informou em vídeo ao lado do vereador Meidão, que a loja de Votuporanga terá 7 mil m² de construção, vai gerar de início 150 empregos diretores. Será uma loja de departamentos com todos os itens que a Havan oferece. E ainda funcionará aos sábados, domingos e feriados. "É uma satisfação enorme estarmos em Votuporanga, existe uma ansiedade muito grande pela nossa parte, pois mesmo antes de abrir a loja, recebemos mensagens de muitos clientes de Votuporanga e região nos perguntando quando será a inauguração. Posso garantir que, tão logo tenhamos o Alvará de Construção, o prazo de conclusão será de 60 a 90 dias para o término das obras", destacou Hang.

Por sua vez, o vereador Meidão mostrou-se muito satisfeito com a notícia. "Votuporanga aguarda a vinda da loja Havan com muita expectativa, serão gerados centenas de empregos diretores e indiretos. Isso trará geração de emprego e renda para o nosso município", destacou o vereador - autor da vinda da loja para Votuporanga.