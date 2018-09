Alimentos foram repassados para entidades de Votuporanga e as roupas para o projeto Cabide Solidário do Fundo Social de Solidariedade

publicado em 15/09/2018

Alimentos foram repassados para entidades de Votuporanga e as roupas para o projeto Cabide Solidário do Fundo Social de Solidariedade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Nesta semana, o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga recebeu mais de uma tonelada de alimentos e 2.252 peças de roupas arrecadados por alunos do curso de Medicina da Unifev, por meio de seu Centro Acadêmico (CAMEV). Todos os itens alimentícios foram repassados para quatro entidades assistenciais da cidade e as vestimentas foram direcionadas para o Cabide Solidário, projeto coordenado pela Presidente do Fundo Social e primeira-dama do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho.As instituições que receberam os alimentos, indicadas pelo CAMEV, foram o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente Fonte Viva e Associação Beneficente Irmão Mariano Dias.“A palavra que define tudo é gratidão. Agradeço, de coração, ao Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga que promoveu o Trote Solidário com os calouros da graduação e também a todos os outros alunos que colaboraram com a arrecadação. Em um único ato foi possível ajudar a quem mais necessita e despertar nos futuros profissionais a importância de desenvolver o olhar humano”, disse a Presidente do Fundo Social do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho.Cabide SolidárioO projeto Cabide Solidário recebe doação de diversas peças de roupas, calçados, cobertores, entre outros itens que ficam à disposição de pessoas mais carentes. Estão disponíveis também roupas de cama e de mesa, saídas de maternidade, calçados adultos e infantis. A arrecadação é feita pelo Fundo Social de Solidariedade junto a voluntários, empresas, grupos de alunos de instituições escolares da cidade e campanhas específicas.Os interessados em receber as peças devem se dirigir ao Fundo Social para efetuar o cadastro, munidos de RG. São autorizadas até oito peças por mês, por pessoa. O atendimento à população é realizado das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, no Fundo Social que fica no prédio da Prefeitura de Votuporanga, localizado na Rua Pará, nº 3227. Outro ponto de atendimento é na Secretaria de Direitos Humanos, localizada na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, n° 3183 (Patrimônio Velho), com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9742.