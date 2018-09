Desta vez, a contemplada com o convênio de R$ 7 mil por mês foi a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús

publicado em 10/09/2018

A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús presta assistência para mais de 30 homens em situação de vulnerabilidade social (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Foi realizada na manhã desta segunda-feira (10) a 18ª parceria entre Fundação Educacional de Votuporanga e entidade assistencial do município. Desta vez, a contemplada foi a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, localizada na rua José Messias da Silva, nº 1880, Jardim Nossa Senhora Aparecida.





De acordo com o primeiro-tesoureiro da FEV, Paulo Albertoni, a parceria é semelhante às outras já existentes. “É o 18º convênio que estamos fazemos e funciona como todos os outros com entidades. Os nossos alunos poderão participar de projetos que serão realizados na entidade e, em contrapartida, ela receberá um repasse financeiro mensal. O repasse é padronizado para todas as entidades e são R$ 7 mil por mês”, explicou ao A Cidade.





A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús presta assistência para mais de 30 homens em situação de vulnerabilidade social. O local oferece estadia aos atendidos que, por sua vez, contribuem com a manutenção da casa, além de se dedicarem ao cultivo e à venda de hortaliças e legumes.





Para o presidente da entidade, Sérgio Raimundo de Carvalho, a parceria irá beneficiar o trabalho prestado no local. “Esse convênio vai amenizar um pouco e teremos mais recursos e melhorias para o atendimento das pessoas que passam por aqui. Na entidade, oferecemos o acolhimento de passagem e o de permanência, em que os atendidos colaboram com a casa”, explicou.





Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brO presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, ressaltou que o trabalho realizado na Comunidade Assistencial deve ser perpetuado, porque há muitos beneficiados. “Nosso objetivo com as assinaturas recentes é participar, de forma cada vez mais ativa, da nossa comunidade, inserindo nossos alunos dentro dessas entidades, para que juntos com seus docentes, possam transformar realidades”.