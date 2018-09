A assinatura do convênio permite a entidade receber mensalmente R$ 7 mil e, em contrapartida, o local abrirá as portas para os alunos da Unifev

publicado em 03/09/2018

Gabriele Reginaldo

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e a Associação Beneficente Fonte Viva firmaram parceria na manhã de ontem na sede da entidade. A assinatura do convênio permite a entidade receber mensalmente R$ 7 mil e, em contrapartida, o local abrirá as portas para os alunos da Unifev.

“Quando a diretoria entrou em 2016, nós tínhamos oito convênios, mas quatro tiveram que ser cancelados porque não estava cumprindo os projetos. Agora, estamos retomando. Houve uma recomendação do MEC [Ministério da Educação] e é um instrumento de trabalho que as universidades têm que participar ativamente da vida da comunidade. Essa é a 16ª entidade que está sendo beneficiada e ganha as duas partes”, explicou o diretor-presidente da FEV, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos ao A Cidade.

O presidente da Associação Beneficente Fonte Viva, Flávio Augusto de Oliveira, afirmou que o convênio é de extrema importância para a entidade que atende diariamente cerca de 45 crianças entre seis meses e três anos. “É a primeira vez que estamos firmando esse convênio e é uma oportunidade única, porque teremos, além do recurso financeiro, professores e alunos para ajudar a entidade. A nossa creche atende o dia todo e são feitas todas as refeições”, explicou.

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Marinês Ralho, explicou que as atividades de extensão na creche, mantida pela Associação, serão iniciadas após uma análise com os docentes da instituição, para a escolha de quais ações poderão complementar as que já são desenvolvidas no local. “Nossos alunos, junto com seus professores, desempenham trabalhos semelhantes em outros locais, o que os coloca em contato com a profissão desde a formação”.

O vice-prefeito de Votuporanga, Renato Martins, o Renatão, também acompanhou a assinatura do convênio. “Essa parceria é fantástica, porque as entidades já são um braço que o poder público acaba não chegando e hoje a Fonte Viva é um espaço que eu e minha família frequentamos e sabemos das dificuldades financeiras. Esse convênio da Unifev junto com a Fonte Viva é de extrema importância para que a entidade tome fôlego e possa fazer outros investimentos e cuidar ainda melhor das crianças que são assistidas”, afirmou ao A Cidade.