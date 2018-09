Contrato garantirá repasse mensal financeiro à entidade e, em contrapartida, a Instituição poderá utilizar o espaço para atividades extensionistas

publicado em 05/09/2018

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) assinou na manhã desta quarta-feira o convênio com o Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga (IDAV). O contrato é semelhante aos outros já existentes com entidades assistenciais da cidade: prevê um repasse financeiro mensal à entidade e, em contrapartida, a instituição poderá utilizar o espaço para a realização de atividades extensionistas.

O diretor-presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos afirmou que os convênios são importantes para as entidades e para a instituição. “Essa é a 17ª entidade a ser beneficiada, porque nós temos visto a dificuldade de todas as entidades que fazem um trabalho gratificante para toda a sociedade. Elas têm necessidades de recursos e a nossa instituição vai repassar o recurso financeiro mensal e em troca a entidade abre as portas para os nossos alunos de graduação”, afirmou.

Ele ainda explicou que “a partir do dia 11, teremos uma comissão do MEC [Ministério da Educação] que vai fazer a análise do recredenciamento do Centro Universitário de Votuporanga e esses convênios são itens importantes que vão elevar a nota desse recredenciamento”.

De acordo com o presidente do IDAV, Danilo Aparecido Barraviera, o convênio será importante para o Instituto para a construção da sede própria. “A sede vai ser no prolongamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes, no Jardim Itália. Nós já temos o terreno e a aprovação da Prefeitura, sendo que agora só falta a construção. Atualmente, nossa entidade atende 33 assistidos e com a sede própria poderemos aumentar o atendimento”, afirmou ao A Cidade.

A nova parceria atendeu a solicitação da Sociedade Italiana de Votuporanga. Em sua fala, o presidente da Associação Cultural Italiana, Aldevir Francisco Brunini, agradeceu o empenho da Diretoria da FEV. “Os repasses são uma maneira de possibilitar o crescimento, a valorização e a continuidade de trabalhos que recebem um importante reforço: a participação da Unifev”, finalizou.

Na próxima segunda-feira (10), a parceria será firmada com a Casa Abrigo Irmãos de Emaús. “Depois, temos outro parceria. Já estamos na reta final e acredito que a gente tenha contemplado todas as entidades assistenciais da cidade. É um fato muito importante e que abre a nossa instituição para definitivamente participar ativamente de toda a vida da nossa comunidade”, afirmou o diretor-presidente da FEV.

Inaugurações

O diretor-presidente da FEV ainda divulgou as data oficiais de duas inaugurações. “No dia 25 de setembro (terça-feira), às 9h, teremos a inauguração da piscina adulta que vai contemplar os alunos do Colégio Unifev e as graduações, além da comunidade. No dia 28, para fechar com chave de ouro esse período administrativo, teremos a inauguração de duas salas médicas que vai atender a comunidade da região da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias”, confirmou o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos.