Autores devem se inscrever para a atividade por e-mail, até quarta-feira (5/9); bate-papo será realizado no domingo (9/9), às 15h, no Centro de Cultura e Turismo

publicado em 03/09/2018

Escritores locais poderão participar de mesa especial durante o FLIV 2018 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Escritores residentes em Votuporanga e com obras comprovadamente publicadas terão a oportunidade de participar de uma mesa-redonda especial, no domingo (9/9). A atividade é parte da programação da oitava edição do Festival Literário de Votuporanga – FLIV, que acontece a partir desta sexta-feira (7/9) e segue até o dia 16 de setembro, no Parque da Cultura, com realização da Prefeitura, execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e apoio de diversas empresas e instituições.Os autores que desejarem integrar a mesa-redonda devem encaminhar um e-mail de demonstração de interesse à Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, pelo endereço cultura@votuporanga.sp.gov.br, até quarta-feira (5/9). Na mensagem, devem vir anexados os seguintes itens: cópias digitalizadas de comprovante de residência atual e de, no mínimo, dois anos atrás, em nome do candidato ou de um responsável; cópia digitalizada de documento oficial com foto; breve currículo, descrevendo a experiência do candidato com a escrita literária; sinopse e/ou material de divulgação da(s) obra(s) publicada(s); fotografias, fotocópias, arquivos em PDF e/ou cópias digitalizadas que comprovem a existência das publicações citadas no currículo do candidato.Todo o material enviado à Secretaria será submetido a um processo de curadoria e os autores aprovados serão contatados até quinta-feira (6/9).O bate-papo será realizado no domingo (9/9), na sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, a partir das 15h, e tem o objetivo de fomentar a cena literária votuporanguense, aproximando os escritores do público e atraindo maior visibilidade para os livros produzidos na cidade.OrganizaçãoA organização do Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018 é da Prefeitura de Votuporanga, com execução da Associação Paulista de Amigos da Arte (APAA) e promoção da TV TEM, afiliada da Rede Globo. O evento conta com o patrocínio da Facchini; co-patrocínio da Unifev, Caixa Econômica Federal, Cofco International, Senac e Porecatu Supermercados; apoio da Vikstar, Cantoia Figueiredo, Starb Alimentação, Sicredi, Pacaembu Construtora, Marão Seguros, Fiorilli, Pollus, Santa Cruz Supermercados e Câmara Municipal de Votuporanga com a colaboração da Poiesis - Organização Social de Cultura, Casa das Rosas, SP Leituras e Ponto MIS. Para mais informações sobre o festival, acesse o site: www.flivotuporanga.com.br ou a fanpage: www.facebook.com/flivotuporanga.