O ano era 1924 e as rodas dos carros feitas de madeira. A viagem no tempo foi feita através dos veículos que estiveram presentes no último domingo (16/9), no 5º Encontro de Carros Antigos, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, durante o último dia do Festival Literário de Votuporanga – FLIV e também integrando o calendário de eventos em comemoração aos 81 anos da cidade.

Segundo um dos idealizadores do evento e colecionador, Douglas Lisboa, estiveram no local aproximadamente 200 carros de antigomobilistas de toda a região, como São José do Rio Preto, Mirassol, Santa Fé do Sul e Pedranópolis. O automóvel mais antigo registrado foi um Ford 1924, com rodas de madeira, que chamou muito a atenção do grande público que passou pelo local. Mas outras marcas e modelos também fizeram a cabeça dos visitantes, os amantes dos fuscas puderam apreciar os diversos estilos e cores. Para quem curte caminhonete também teve as relíquias de época, além dos carros da Mercedes, Chevrolet e Fiat.

Outra atração que encantou a população foi a exposição de miniaturas de carrinho. Ainda, durante a manhã, a Banda Zequinha de Abreu entoou músicas que marcaram gerações. O Prefeito João Dado também passou pelo local e deu boas-vindas aos visitantes e expositores das cidades da região.