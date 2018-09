Segundo o prefeito João Dado, a expectativa é concluir a obra em cerca de 90 dias; contrato com a empresa é de 12 meses

publicado em 25/09/2018

O valor investido é de R$ 1,8 milhão adquiridos por meio do Governo do Estado (Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldo

O prefeito João Dado assinou na manhã desta terça-feira (25) a ordem de serviço para o início do recapeamento da Zona Norte de Votuporanga. De acordo com o chefe do Executivo, serão recapeados 71.880,74 m² de área, o que compreende a 49 trechos. O valor investido é de R$ 1,8 milhão adquiridos por meio do Governo do Estado.

“Nós encontramos uma realidade que trouxe a necessidade de buscar recursos de fora de Votuporanga para fazer o recapeamento de muitas ruas que necessitam do serviço. Nós iniciamos o programa na semana passada, na Zona Sul. Agora, por meio do Governo do Estado, do governador Márcio França, nós conquistamos uma verba total de R$ 2 milhões destinados ao recapeamento e nesse momento com foco na Zona Norte”, explicou o prefeito ao A Cidade.

O objetivo do recapeamento, segundo João Dado, é “ter mobilidade urbana, com tráfego de veículos cada vez melhor e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida da nossa gente”.

Além da Zona Norte, o chefe do Executivo, João Dado, afirmou que estão sendo recapeadas as marginais dos II e V Distritos. “Com isso, estabelecemos a facilidade para as indústrias produzirem e escoarem a sua produção e, com isso, a economia do município vai cada vez melhorar”, contou.

Questionado sobre o prazo de conclusão do serviço, o prefeito informou que a expectativa é que em 90 dias seja concluído o recapeamento nas vias da Zona Norte.