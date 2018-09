Foram aprovados três projetos, nenhum de grande repercussão

publicado em 17/09/2018

Legislativo: a sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga terminou às 20h47 (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Diferente da última reunião, que foi bastante movimentada, a sessão da noite desta segunda-feira (17) da Câmara Municipal de Votuporanga foi tranquila e foram aprovados três projetos, nenhum de grande repercussão.

O primeiro a usar a palavra no tempo destinado aos legisladores foi o vereador Rodrigo Beleza (SD). Ele solicitou à Secretaria de Educação a lista de presença das crianças que frequentam as creches. A intenção é saber se os matriculados estão frequentando as creches para que sejam abertas mais vagas nas unidades de ensino. “Quero analisar se cada criança matriculada está tendo frequência; se não estiver, temos que abrir vaga para quem vai frequentar”, disse.

Antônio Carlos Francisco (SD) reclamou de que pessoas estão conduzindo cães em vias públicas sem guia curta e focinheiras. “Se um cão dessas raças morder uma criança, será algo terrível”, falou.

Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) falou sobre o andamento dos trabalhos para a instalação da Havan em Votuporanga. Ele observou que a loja funcionará aos sábados, domingos e feriados. Ele agradeceu o secretário municipal de Planejamento, Jorge Seba, que está agilizando o processo para a liberação do alvará de construção da loja.

Giba Oliveira (SD) parabenizou a Administração Municipal pela cobertura das piscinas do Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge”. Sílvio Carvalho, o Silvão (PSDB) também comentou sobre a inauguração das piscinas na tarde de ontem. Ele falou ainda sobre a cobrança do IPTU na cidade. “Aquele que paga à vista merece desconto”, falou.

Wartão (PSB) apresentou um Voto de Congratulação a Antônio Wilson Gossn pelos relevantes serviços prestados ao município na área esportiva, como coordenador e representante do Grupo Veteranos Independentes do Futebol. “Toninho, como é conhecido, fez da sua paixão por futebol o seu hobby quando em 1980, junto de seu amigo Odair Rondi fundou o grupo Veteranos Independentes do Futebol, que reunia os seus jogadores no campo do antigo Colégio Agrícola”, contou.

Chandelly Protetor (PTC) parabenizou o secretário municipal de Trânsito, Jair Oliveira, pelo trabalho realizado na cidade. “Um dos melhores secretários de trânsito que já tivemos”, parabenizou.

Último a falar, Emerson Pereira (SD) falou sobre seus pedidos ao Poder Executivo. Entre as solicitações, ele quer a instalação de uma academia a céu aberto no Residencial Noroeste.

A sessão de ontem terminou às 20h47





Projetos

Foi aprovado o projeto de emenda à lei orgânica relativo à obrigatoriedade do arquivamento por parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo através da Administração Direta, Indireta e Fundacional, de cópia para consulta ou extração de cópias, de Emendas a Lei Orgânica, Leis, Resoluções, Decretos Legislativos, contratos, Portarias e Decretos de efeito externo, na Biblioteca Municipal Castro Alves. A medida é de autoria da Câmara.

Passou também a proposta de autoria de Emerson Pereira (SD) que denomina de rua Manuela Clemência de Paula a atual rua Projetada 17, localizada no Loteamento Parque Vida Nova Votuporanga III.