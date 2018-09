Evento voltado para pessoas em situação de rua terá palestra, doação de roupas e cortes de cabelo

publicado em 15/09/2018

Neste domingo (16/9), das 7h30 às 12h30, a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e os grupos Barbeiros Solidários e Família Duas Rodas, promove o encontro União Solidária, na Associação Antialcoólica.A entrada é gratuita e aberta a todas as pessoas que estão em situação de rua ou em vulnerabilidade social, seja nas vias públicas da cidade ou àquelas que são atendidas nas entidades assistenciais e clínicas de recuperação. O encontro proporcionará aos participantes ouvir um pouco mais sobre o tema alcoolismo com o palestrante e Policial Militar, Marcelo Silva. Haverá, ainda, a participação do músico Pembele.O Fundo Social levará até o local as roupas do programa Cabide Solidário, que disponibiliza gratuitamente peças de roupa de inverno e verão para homens, mulheres, crianças e bebês; calçados com numeração adulta e infantil; além de itens de enxoval, como roupas de cama e mesa.O grupo Barbeiros Solidários, formado por mais de 10 cabeleireiros de Votuporanga e região, fará cortes de cabelo e barba, gratuitamente, visando elevar a autoestima das pessoas em situação de rua.Já o grupo Família Duas Rodas ficará responsável em proporcionar um delicioso café da manhã e almoço, tudo preparado pelos mais de 15 voluntários. Além disso, será entregue um kit contendo produtos de higiene pessoal.A Associação Antialcoólica de Votuporanga fica na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 1999.