Prefeitura, Saev Ambiental, Polícia Militar, Soldado Mirim, Tiro de Guerra, Conseg, Supermercado Santa Cruz e Elite Bike Shop se unem para conscientizar sobre trânsito mais seguro

publicado em 21/09/2018

Dia Mundial Sem Carro e Semana do Trânsito: ação conjunta será neste sábado (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Quem passar pelas proximidades da Catedral Nossa Senhora Aparecida na manhã deste sábado (22/9) notará uma grande movimentação coordenada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Para marcar duas datas importantes como a Semana Nacional do Trânsito e o Dia Mundial sem Carro, uma Blitz Educativa será realizada com intuito de conscientizar os cidadãos a respeitarem o próximo e proporcionar mais segurança nas ruas da cidade.A ação contará com agentes da Secretaria de Trânsito, colaboradores da Saev Ambiental, policiais militares, soldados mirins, atiradores do Tiro de Guerra 02-088, conselheiros do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) e representantes do Supermercado Santa Cruz e Elite Bike Shop. Haverá distribuição de materiais informativos e mobilização de pedestres, motoristas e motociclistas.Definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a Semana Nacional de Trânsito de 2018 tem como tema "Nós Somos o Trânsito". O foco principal é conscientizar o cidadão de que todos fazem parte do trânsito, sejam eles motoristas, motociclistas, ciclistas ou pedestres.Dia Mundial sem CarroComemorado também neste sábado (22/9), o Dia Mundial sem Carro é uma data voltada para reflexão sobre os problemas causados pelo uso constante de veículos automotivos pela população. Essa data foi instituída em 2000 em outras partes do mundo como World Carfree Day e começou a ser comemorada no Brasil a partir de 2001. A intenção é fazer com que as pessoas reflitam sobre os problemas causados pelos automóveis e diminuam o uso, preservando o meio ambiente e adotando atividades mais saudáveis como caminhar ou pedalar.