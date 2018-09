Alunos e docentes atenderam cerca de 30 animais, no último sábado (dia 1º); próxima iniciativa contemplará palestra sobre adoção, na Associação Irmão Mariano Dias

publicado em 04/09/2018

O curso de Medicina Veterinária da Unifev deu início, no último sábado (dia 1º), a uma série de atividades programadas para serem desenvolvidas no bairro Palmeiras I, por meio do Programa de Extensão Civitas.

Durante a primeira iniciativa, intitulada Dia D da Saúde Animal, professores e alunos do 6º período da graduação atenderam, gratuitamente, cerca de 30 gatos e cachorros, na Associação Beneficente Irmão Mariano Dias.

De acordo com o docente responsável pelo projeto, Prof. Dr. Ricardo Alexandre Gomes, foi feito um levantamento prévio das fragilidades e necessidades dos animais do bairro, com orientações sobre possíveis doenças e formas de prevenção e tratamento.

Para a estudante Daniela Pascui, 23 anos, a experiência foi enriquecedora. “Fizemos a triagem dos atendidos e constatamos diferentes casos. Todas as situações serão analisadas e discutidas em sala de aula para, posteriormente, realizarmos os diagnósticos”, completou.

A próxima atividade do curso de Medicina Veterinária será a realização de uma palestra sobre Adoção Animal, no próximo dia 29 de setembro, às 13 horas, na sede da entidade. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade.