Obras doadas serão distribuídas no dia 6 de outubro, na Concha Acústica, durante a 2ª Feira de Cultura, Sustentabilidade e Saúde da Instituição

publicado em 05/09/2018

O curso de Letras da UNIFEV, por meio do projeto Leitura Sustentável, está promovendo uma campanha para arrecadação de livros seminovos e usados. As obras serão distribuídas no dia 6 de outubro, na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica), ocasião em que será realizada a 2ª edição da Feira de Cultura, Sustentabilidade e Saúde da Instituição.

Os pontos de coleta estão disponíveis na entrada da biblioteca e da Central de Relacionamento dos dois campi da UNIFEV (Centro e Cidade Universitária). As doações seguem até o dia 5 de outubro.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, o projeto tem o objetivo de incentivar a leitura e a redução, a reutilização e a reciclagem de materiais.

“Na busca de um planeta mais sustentável, tudo o que fazemos, até mesmo as atividades mais simples, como a compra de um livro, produz algum tipo de impacto ao meio ambiente. Nosso objetivo é reduzir esses danos, incentivando o consumo de exemplares seminovos e usados. Assim, promovemos a leitura e melhoramos o consumo de recursos naturais", explicou.

Mais informações podem ser obtidas na coordenação de Letras e pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 862.