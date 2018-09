A partir desta quinta-feira (13/09), às 8h30, o Parque da Cultura ganhará mais cores, árvores e flores. A Prefeitura de Votuporanga levará até o local cerca de 300 alunos das escolas municipais para o plantio de 160 árvores da espécie Ipê em todo o entorno da represa do parque.

A ação compõe a programação do Festival Literário de Votuporanga - FLIV e foi uma iniciativa do Prefeito João Dado, sendo realizada pela Saev Ambiental em parceria com o Projeto Maritaca – Educação Ambiental, da Secretaria Municipal da Educação e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“O Parque da Cultura ganhará mais cor e atratividade, a população votuporanguense e os visitantes poderão desfrutar das belezas dessas árvores, além, é claro, das sombras para passar as tardes no local com a família”, comenta o Prefeito.

O superintendente adjunto da Saev Ambiental, Eng. Marcelo Marin Zeitune, pontua que as árvores são de suma importância nos centros urbanos. “Elas contribuem significativamente na redução das variações climáticas, auxilia na umidificação do ar, absorve parte dos raios solares e da poluição atmosférica, além de muitos outros. Tais benefícios contribuem para uma melhor qualidade de vida da população e a Saev Ambiental faz um trabalho importante no nesse processo”, diz.





Projeto Maritaca

O projeto Maritaca foi elaborado em 2013 pelo Professor Abílio Calille Junior, através da Prefeitura de Votuporanga e Secretaria da Educação e tem como objetivo incentivar e ensinar as crianças, logo nas primeiras fases escolares, sobre a importância da preservação ambiental. Os alunos aprendem de forma lúdica, valorizando o senso crítico e com a noção da responsabilidade de cada um para contribuir com um futuro melhor para todos.

O projeto de educação ambiental desenvolvido para crianças do ensino infantil e fundamental atende hoje 12 CEMs e 15 CEMEIs, reunindo mais de 7,7 mil alunos.