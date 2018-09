1ª Costelada e Cavalgada Comitiva Valle do Jatobá, realizada pela Comissão de Voluntários, reuniu mais de 600 pessoas, gerando renda para o Hospital

publicado em 10/09/2018

A população de Cosmorama, mais uma vez, demonstrou gratidão e reconhecimento pela Santa Casa de Votuporanga. A 1ª Costelada e Cavalgada Comitiva Valle do Jatobá, realizada pela Comissão de Voluntários em agosto, foi um sucesso. O evento arrecadou R$22 mil para Hospital, que é referência para 53 cidades da região.

O prefeito Luís Fernando Gonçalves; acompanhado do vice, Nelson Narciso da Silveira Júnior; do vereador Renan Dias da Silveira e do voluntário José da Silva, conhecido como Dé, estiveram na Instituição. Eles entregaram a quantia para o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, apresentando o balanço da Costelada.

Renan explicou que a Cavalgada reuniu 160 participantes, com trajeto na estrada de terra até o bairro da Estação e chegada no Recinto Municipal. Já a Queima do Alho totalizou público de 644 pessoas. “No leilão, arrematamos 22 animais. Contamos com apoio de toda a população, que nos prestigiou e contribuiu com a Instituição”, afirmou.

O prefeito enfatizou a importância da Santa Casa para Cosmorama. “Vocês são nossa referência. Todo morador que precisa, vem aqui e é bem atendido. Contem conosco”, disse.

O provedor do Hospital agradeceu o empenho. “Cosmorama é um município que não mede esforços para nos ajudar. Quero agradecer os voluntários que se dedicaram na realização do evento. Vocês são exemplos de pessoas abnegadas, que pensam no próximo. Também gostaria de demonstrar minha gratidão a cada participante, que arrematou animais, almoçou ou esteve na Cavalgada. O recurso irá beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)”, finalizou.