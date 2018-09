Os números das finanças do Poder Executivo foram apresentados pelo assessor de gabinete, Deosdete Vechiato

publicado em 26/09/2018

Dois munícipes participaram da audiência pública realizada na noite desta quarta-feira na Câmara Municipal (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com poucos munícipes nas cadeiras da Casa de Leis, a Prefeitura de Votuporanga realizou na noite desta quarta-feira (26) a audiência pública para elaboração e discussão do orçamento para o exercício de 2019. Diferente das audiências de terça-feira (25), quando nenhum munícipe participou, a reunião desta quarta-feira (26) contou com a presença de dois populares.

Os números das finanças do Poder Executivo foram apresentados pelo assessor de gabinete, Deosdete Vechiato. A iniciativa atende determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como objetivo demonstrar os planos orçamentários para a sociedade. Após essa etapa, o projeto da Lei Orçamentária será enviado à Câmara Municipal para análise e votação.

Participaram da reunião os vereadores Osmair Ferrari (PP), presidente da Câmara, Giba (SD), Professor Casali (PSD) e Vilmar da Farmácia (PV).

O orçamento para o ano que vem aumentou apenas 1,94% em relação a 2018. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2019, consta que a Prefeitura de Votuporanga tem orçamento de R$ 276.000.000,00, a Saev Ambiental, R$ 39.668.000,00, e o Votuprev, R$ 24.640.000,00, resultando em um total de R$ 340.308.000,00.

O orçamento da Educação cresceu 6,73% e é de R$ 82.558.500,00. Já o orçamento da Saúde aumentou em 6,59% e será de R$ 72.362.500,00.

A LDO, conforme o Poder Executivo, estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal, e dispõe sobre critérios e normas que garantam o equilíbrio das receitas e despesas do Orçamento. Também segundo a Prefeitura, desde o início do mês de julho os cidadãos de Votuporanga tiveram oportunidade de participar da elaboração da LDO, enviando sugestões para serem incluídas no plano orçamentário por meio de um canal que foi aberto diretamente para essa finalidade, no site da Prefeitura de Votuporanga.