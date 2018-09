Em cerimônia organizada pela Diretoria Regional de Ensino, escolas públicas e privadas foram homenageadas

publicado em 03/09/2018

Na última quarta-feira (dia 29), o Colégio Unifev participou da solenidade, promovida pela Diretoria Regional de Ensino, que homenageou os estudantes que participaram da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), de 2017.

Durante a cerimônia, escolas e alunos, que compreendem a Diretoria Regional de Ensino, receberam certificados de menções honrosas e destaque para os medalhistas da edição de 2017, que foi aberta pela primeira vez para as escolas privadas.

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

A edição de 2018 está em andamento. Dez alunos do Colégio Unifev estão classificados para a 2ª fase, que será realizada no dia 15 de setembro.

Os vencedores devem ser anunciados em 21 de novembro, segundo o calendário divulgado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que realiza a competição. Serão distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.750 medalhas de prata, 5.175 de bronze e mais de 50 mil menções honrosas.