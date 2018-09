Esta é a segunda vez que o circo Balão Mágico estará na cidade

publicado em 14/09/2018

Da redação

O circo Balão Mágico volta a Votuporanga no próximo dia 28 (sexta-feira) e estará montado luxuosamente na avenida dos Bancários, ao lado do Centro de Convenções. A abertura está marcada para às 20h30.

Esta é a segunda vez que o circo Balão Mágico estará na cidade. A primeira vez foi em maio do ano passado e veio com Camaro e até avião, sendo o único circo do Brasil com o veículo.

Desta vez, assim como da última, terão sessões diariamente com lotação máxima. O público pode conferir aos espetáculos todos os dias, às 20h30; aos sábados, às 18h e 20h30; e aos domingos, às 16h, 18h e 20h30.