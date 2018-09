O sinal analógico de TV será desligado no dia 28 de novembro em 395 cidades do interior de São Paulo, sendo 64 delas da região de Votuporanga.

publicado em 24/09/2018

Caravana Seja Digital chega nesta terça-feira em Votuporanga (Foto: Reprodução)

A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital no Brasil, realiza o trabalho para levar à população informações sobre o processo. Nesta terça-feira (25/9), a Caravana da TV Digital estará presente em Votuporanga com diversas atrações realizadas na Praça Cívica, esquina da Rua Amazonas com a Alagoas, a partir das 10 horas até 18 horas.Durante a ação, a população poderá tirar dúvidas sobre como ter acesso ao sinal digital e verificar se tem direito ao kit gratuito, composto por antena digital e conversor com controle remoto. Com o número do NIS (Número de Identificação Social) também é possível realizar o agendamento para retirar os equipamentos em um dos pontos disponibilizados pela Seja Digital.Mais de 845 mil kits gratuitos estão disponíveis para as 395 cidades do interior de São Paulo, onde o sinal analógico será desligado em 28 de novembro deste ano. Para verificar se tem direito aos equipamentos e fazer o agendamento, a população também pode acessar sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para 147.AtraçõesTrês tendas serão montadas durante a Caravana. A Tenda TV Digital contará com profissionais que auxiliarão à população, das 10h às 18h, com o cadastro e agendamento para a retirada do kit conversor, além de orientá-la sobre questões técnicas relacionadas à instalação do kit e a mudança do sinal.Na Tenda Socioambiental profissionais especializados em questões relacionadas ao meio ambiente ministrarão, das 10h às 17 horas, oficinas e bate-papos para adultos e crianças sobre recicláveis, permacultura e outras técnicas de cuidado com a natureza. Na Tenda Arte-Educação educadores darão, das 10h às 17h, uma grande variedade de jogos e atividades recreativas e pedagógicas para crianças e adolescentes. Esta tenda também oferecerá apresentações artísticas tais como show de palhaços e de mágica para toda a família.Além disso, será realizado um grande show de música com a famosa banda Cris Bosch, apresentando o melhor da música popular brasileira.