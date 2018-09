Programa será exibido ao vivo em um telão no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a partir das 22h30

publicado em 12/09/2018

Nesta quarta-feira, a partir das 22h30, oito participantes disputarão o prêmio final de R$ 300 mil e entre eles está o cantor de Votuporanga Joab Fontes (Foto: Divulgação)

Da Redação

A primeira temporada do Canta Comigo, reality musical da Record TV comandado por Gugu Liberato, está chegando ao fim. Hoje, a partir das 22h30, oito participantes disputarão o prêmio final de R$ 300 mil e entre eles está o cantor de VotuporangaJoab Fontes.Aqui na cidade a população poderá assistir o programa ao vivo no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada gratuita.

Na última quarta-feira (5), o cantor já emocionou o público ao cantar No Rancho Fundo, da dupla Chitãozinho e Xororó e ficou no top 3. Já no duelo, o cantor escolheu Quando a Chuva Passar, da Ivete Sangalo, e se tornou um dos finalistas.

Além de Joab, disputarão o prêmio final de 300 mil reais os seguintes competidores:Jamilly, Gabriel Camilo, Prih Queiroz, Vinny Fist, Yasmine Mahfuz, Débora Pinheiro e NahedaBeydoun.

Em conversa com o A Cidade, Joab contou que está bastante ansioso, mas também muito confiante. “Estou muito grato por estar na final deste programa, disputando com cantores de alto nível. Essa é a primeira vez que participo de um reality show e só de ter chego nesta fase da competição já é uma grande vitória”, disse.

Na etapa final, os finalistas se apresentam mais uma vez para os jurados. Os dois que conseguirem a maior pontuação vão a voto popular e o público é quem decide: o mais votado pela audiência é consagrado o vencedor da temporada, faturando o prêmio de R$ 300 mil.

Joab pediu o apoio de toda a população de Votuporanga e convidou as pessoas para irem até o Centro de Convenções assistir o programa ao vivo. “A Record Interior vai está lá também registrando tudo. Peço que votem em mim por meio do site oficial do programa”, comentou.

Joab tem 30 anos, sendo que 18 deles passou cantando. Ele nasceu na cidade de Lagarto, interior de Sergipe, mas mora em Votuporanga há 8 anos. Além de cantor, Joab também é compositor e já escreveu mais de 60 músicas. “Atualmente estou trabalhando em um novo CD com músicas que serão lançadas já na próxima semana. E também em um DVD, que pretendo lançar no fim deste ano”, finalizou.