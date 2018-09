Oito participantes disputarão o prêmio final de R$ 300 mil e entre eles está o cantor votuporanguense Joab Fontes.

publicado em 11/09/2018

Cantor de Votuporanga disputa final de programa da Record nesta quarta-feira (Foto: Divulgação)

A primeira temporada do Canta Comigo, reality musical da Record TV comandado por Gugu Liberato, está chegando ao fim. Nesta quarta-feira (12), a partir das 22h45, oito participantes disputarão o prêmio final de R$ 300 mil e entre eles está o cantor votuporanguense Joab Fontes.Na última quarta-feira (5), o cantor já emocionou o público cantar No Rancho Fundo, da dupla Chitãozinho e Xororó e ficou no top 3. Já no duelo, o cantor escolheu Quando a Chuva Passar, da Ivete Sangalo, e se tornou um dos finalistas.Além de Joab, disputarão o prêmio final de 300 mil reais os seguintes competidores:Jamilly, Gabriel Camilo, Prih Queiroz, Vinny Fist, Yasmine Mahfuz, Débora Pinheiro e Naheda Beydoun.