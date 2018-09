Mais de 3,6 mil crianças com idades entre 1 e 4 anos foram vacinadas, em Votuporanga, durante a Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo até a última semana. A quantidade representa 98,94% do público alvo da campanha, portanto, acima da meta estipulada pelo Ministério da Saúde que era de 95% de cobertura vacinal. No entanto, a Campanha foi estendida à pedido do Ministério e, por isso, as doses ainda estão disponíveis nas Unidades de Saúde da cidade até o dia 28 de setembro.