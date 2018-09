Votuporanga sedia nesta quarta e quinta-feira, 26 e 27 de setembro, a 2ª edição do Mutirão do MEI.

publicado em 24/09/2018

A iniciativa visa facilitar e agilizar a abertura de empresas por pessoas que se encaixam no perfil de microempreendedor individual. Neste processo, diversas instituições são parceiras, entre elas a Associação dos Contabilistas da Região de Votuporanga.Segundo o presidente Estevão Mendes Rodrigues, a previsão é que nos dois dias 30 profissionais de diversos escritórios da cidade associados ofereçam o atendimento de forma totalmente voluntária buscando colaborar com as pessoas interessadas em formalizar seus negócios. “Os contabilistas são fundamentais para o bom andamento de todo o processo, principalmente no início da legalização”, destaca o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacentti Junior.A realização do Mutirão é assinada pela Prefeitura de Votuporanga, Associação Comercial, com promoção da TV Tem e apoio do Sebrae-SP, além da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Receita Federal, Fiscalização de Posturas, ISS, Receita Tributária, Banco do Povo, Cetesb e Flash Net.Mutirão do MEIO 2º Mutirão do MEI em Votuporanga será promovido no Centro do Empreendedor que fica na rua Barão do Rio Branco, nº. 4497, com atendimentos das 9h às 16h, nos dois dias. Os microempreendedores terão acesso a orientações e serviços de todos os órgãos envolvidos nos processos de abertura e formalização de empresas, além de poder solicitar crédito pelo Banco do Povo. Além do atendimento, a programação terá palestras voltadas para gestão eficaz e acesso ao crédito consciente.SERVIÇO2º Mutirão do MEIData e horário: 26 e 27 de setembro, das 9 às 16hLocal: Centro do Empreendedor/na rua Barão do Rio Branco, nº. 4497, fone (17) 3406-1488.Entrada gratuita