Na compra de um ingresso do evento, você pode doar um litro de leite e ajudar o Hospital

publicado em 12/09/2018

O Assary Clube de Campo e a Santa Casa de Votuporanga se unem para o Baile Tropical 2018. A festa que, já é um sucesso em toda região, será ainda mais especial neste ano: irá beneficiar o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O evento comemora 54 anos do clube, com um novo formato no dia seis de outubro. Serão dois palcos, um com todo gingado e descontração do grupo Molejo e no outro, os sucessos de todos os tempos na voz da banda Jair Super Cap no campo. E no salão, para a garotada que curte música eletrônica e dançar muito, DJ Ayslan soltando o som com muito remix e batidão!

Este aniversário será celebrado com solidariedade. Na compra de um ingresso, você pode doar um litro de leite para Santa Casa, beneficiando milhares de pacientes. “Estivemos recentemente no Hospital para Café com o Provedor. Ao saber de toda a demanda e necessidade da Instituição, não hesitamos em contribuir com a Santa Casa”, afirmou o presidente Maurício Santini.

A doação não é obrigatória, mas cada alimento faz a diferença. Os pontos de coleta são Secretaria do Clube e Administração da Santa Casa. “Queremos pedir para os associados e visitantes que contribuem com o Hospital. São servidas 1.700 refeições para pacientes e acompanhantes diariamente e podemos ajudar. Inclusive, todas as frutas usadas na decoração serão entregues para a Santa Casa”, disse o diretor social Eronildo dos Santos, conhecido como Baianinho.

A Instituição também está vendendo ingressos para pista (R$15 – associados e R$30 – visitantes) e camarotes (R$100 e R$130 respectivamente), todos do primeiro lote. O interessados devem procurar a Administração da Santa Casa, local onde o Hospital também receberá o leite. Mesas podem ser adquiridas na Secretaria do clube e divididas em até três vezes no cartão.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a parceria. “O Assary é um grande parceiro, sempre colaborando conosco. O Baile Tropical veio, mais uma vez, contribuir com nosso Hospital, que atende 53 cidades da região. Não tenho dúvidas de que será sucesso, pela qualidade da festa e pela solidariedade dos votuporanguenses”, finalizou.