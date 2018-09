Estudantes dos 6º e 8º períodos conheceram o trabalho realizado pelo grupo Tsuge e a empresa Sekita, em Minas Gerais

publicado em 17/09/2018

Os alunos dos 6º e 8º períodos do curso de Engenharia Agronômica da Unifev participaram de uma visita técnica às empresas Sekita e Grupo Tsuge, nos dias 15 e 16 de setembro. A atividade foi realizada em Minas Gerais, no município de São Gotardo, sob a orientação da Profa. Dra. Vanessa Cury Galati.

No Grupo Tsuge, os estudantes conheceram a área de beneficiamento na exportação de abacate e a tecnologia utilizada na biofabrica de Trichogramma, que auxilia no controle biológico de pragas. Na sede da empresa Sekita, acompanharam a cultura e o cultivo do alho, da cenoura, da beterraba e do repolho, além da ordenha de gado de leite.

De acordo com a docente, conhecer a prática de ambos os grupos agrega ainda mais conhecimento à formação acadêmica dos alunos. “Os exemplos de otimização na integração da lavoura e pecuária, com alto grau de gestão, organização e planejamento das atividades expandiu os conhecimentos já abordados em sala. Foi um fim de semana de muito aprendizado e enriquecimento para o curso”, finalizou.