publicado em 26/09/2018

Alunos do curso de Medicina da Unifev, que integram a Liga Acadêmica de Transplantes de Tecidos e Órgãos (LATTO), realizaram, no último sábado (dia 22), um evento voltado à conscientização sobre a doação de órgãos. A ação foi desenvolvida na praça cívica Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica), em parceria com a Comissão Intrahospitalar de Transplantes (CIHT) da Santa Casa de Votuporanga.

O responsável pela atividade, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, explica que o objetivo é conscientizar a população sobre a importância da ação e falar das necessidades de pacientes que aguardam nas filas de transplante.

“Muitos não sabem que para que seja efetuada a doação, a família do paciente precisa saber da sua decisão, por esse motivo, o Setembro Verde, mês de conscientização sobre o tema, é tão importante. Além disso, para nós enquanto graduação, o vínculo criado com os munícipes em eventos como esse possibilitam que nossos alunos apliquem, na prática, o conhecimento adquirido em sala de aula”, disse.