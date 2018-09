Entrega, realizada na última terça-feira (dia 4), no Auditório do Campus Centro, reuniu alunos e docentes da graduação

publicado em 06/09/2018

Os alunos do curso de Medicina da UNIFEV, por meio de seu Centro Acadêmico (CAMEV), doaram, na última terça-feira (dia 5), no Auditório do Campus Centro, mais de 2,2 mil peças de roupas para o Fundo Social de Solidariedade (FSS). Também foram repassados mais de uma tonelada de alimentos para quatro diferentes entidades de Votuporanga, são elas: Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Lar São Vicente de Paulo e Creche Irmã Ciana.

Estiveram presentes a primeira-dama do município e presidente do FSS, Mônica Pesciotto de Carvalho, o coordenador da graduação, médico cardiologista Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, docentes e alunos.

Para o coordenador da graduação, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, a ação realizada, anualmente, tem o objetivo de integrar os universitários em projetos que tragam melhorias à comunidade. “É muito valioso trabalhar em prol do outro e fazer a diferença com pequenas atitudes. Nosso objetivo é que os graduandos estejam cada dia mais engajados e inseridos na realidade social em que vivemos”, ressaltou.

A iniciativa foi uma ação dos calouros da graduação em parceria com os outros períodos.