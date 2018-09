Evento será no auditório da entidade, às 9h; ação busca incrementar as vendas de outubro

publicado em 27/09/2018

De olho nas oportunidades que chegam com o mês de outubro, por conta do Dia das Crianças, o comércio de Votuporanga já prepara diversas ofertas e promoções, entre elas a tradicional campanha de vendas desenvolvida pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga. O lançamento da ação será nesta sexta-feira (28/9), às 9h, no auditório da entidade.

Assim como em outras datas especiais, quem comprar nas lojas participantes concorrerá a diversos prêmios. “O nosso comércio é referência regional. Muitas pessoas de cidades vizinhas, visitam Votuporanga para escolher os presentes, o que aquece a nossa economia, contribuindo também na geração de emprego”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

A Boa Vista SCPC divulgou recentemente que o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, avançou 4,1% no acumulado em 12 meses (setembro de 2017 até agosto de 2018 frente ao mesmo período do ano anterior). O Indicador do Movimento do Comércio conta com dados de abrangência nacional.





SERVIÇO

Lançamento da campanha do Dia das Crianças

Data e horário: sexta-feira (28/9), às 9h

Local: auditório da ACV