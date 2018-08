Dreysa D'Antonio é votuporanguense e docente do curso de Gastronomia da Unifev

publicado em 06/08/2018

Dreysa D'Antonio é votuporanguense e docente do curso de Gastronomia da Unifev; programa teve início ontem (Foto: Divulgação)

Já Dreysa seguiu um caminho oposto. As referências em casa não eram as melhores sobre culinária. Nem a avó nem a mãe eram boas no fogão. Só que a paixão por comida era algo dela. Fonoaudióloga formada, Dreysa aproveitou a oportunidade de cursar Gastronomia quando abriu o curso em sua cidade, Votuporanga.





Fonte: Diário da Região



Reality shows sobre culinária são uma febre. São muitos e dos mais diversos tipos. Tem para todos os gostos. E os fãs desse tipo de programa estão prestes a ganhar mais um, o programa Sabor em Jogo, que a GNT estreou ontem. Só que dessa vez, para o público de Rio Preto e região, há um atrativo a mais. Duas participantes desta primeira temporada são daqui: a jornalista rio-pretense Camila Moreira e a votuporanguense e docente do curso de Gastronomia da Unifev, Dreysa D'Antonio.Apresentado pelo chef paulistano Andre Mifano, Sabor em Jogo mostra cozinheiros caseiros se enfrentando no que a GNT descreve como um "game com muitas fases, ingredientes e diferentes pratos". Não é só saber cozinhar, cada um dos participantes precisa batalhar para lidar com os empecilhos colocados pelo reality no caminho. É uma disputa constante. Eles precisam disputar pelos ingredientes, pelos utensílios e até pelos pratos que vão usar para servir a comida.Exibido de segunda a sexta, cada dia o programa receberá três cozinheiros diferentes para as provas. E cada um dos programas será temático. Por isso, Camila e Dreysa não se encontram em nenhum momento do programa. Elas estão em episódios diferentes. Mas o motivo que as levou a participar foi muito parecido: ambas são apaixonadas por culinária e pelos realities envolvendo o tema."Assisto a todos os reality shows e programas de receita. Sou viciada. Meu marido até brinca que se for avaliar a audiência desses programas por casa, aqui vai bater recorde", conta Camila, que também espera que a exposição contribua para o seu trabalho com o Delicadezas em Pedaços, uma empresa familiar que ela tem com a mãe em que fazem comida caseira por encomenda."Sou viciada em reality shows. O que eu vejo na TV é reality de culinária. Mas é claro que, para mim, profissionalmente, é muito bom. Trabalho com isso, dou aula em faculdades, então é uma vitrine, uma ótima forma de divulgação do meu trabalho", explica Dreysa.Ambas também compartilham ter entrado meio que de surpresa no programa. Camila viu que as inscrições estavam abertas e começou a preencher o cadastro despretensiosamente. "Entrei no site por curiosidade. Gosto muito do Mifano e fui ver do que se tratava. Então comecei a responder as perguntas, nada sério. Depois a produção entrou em contato comigo, fez uma entrevista pelo Skype e pediu para eu fazer um vídeo e mandar".Já Dreysa estava tentando a participação em outro reality show da emissora, o The Taste Brasil, que também tem Mifano em seu elenco. "Estava aguardando uma resposta deles quando recebi uma ligação oferecendo a inscrição para o novo reality. Pensei, 'bom, se estão me ligando oferecendo esse reality show é porque talvez o outro não role'. Fiquei interessada, mas não sabia nada a respeito. Fiz a inscrição, participei de duas entrevistas e recebi a ligação falando que eu havia sido chamada para participar", recorda.GravaçõesAs duas já gravaram suas participações no reality show, mas não fazem ideia ainda de quando eles irão ao ar. "Gravei no dia 5 de abril, o penúltimo episódio que foi gravado. O programa é temático, de segunda a sexta, cada dia um tema. E o tema do meu episódio será às quintas-feiras, mas não sei em qual quinta-feira ele será exibido", revela Camila.E algo que as duas também afirmam sobre o projeto é que se trata de um programa que foi bastante divertido de fazer. "Foi meio no escuro. Como a gente não sabia o que seria, quais seriam as provas, foi tudo uma surpresa. O Sabor em Jogo é um reality bem diferente desses que a gente está acostumado a assistir. Porque além da culinária em si, ele é muito divertido.Na hora, é complicado. Tudo que você pensa, tudo que imagina, vai por água abaixo, você não consegue desenvolver nada do que havia planejado antes. Mas foi muito divertido. "Divertido" é a palavra com a qual eu resumiria minha participação", afirma Dreysa.GastronomiaCamila é jornalista, mas sempre teve a culinária como elemento presente em sua casa. Com 12 anos, por exemplo, ganhou uma batedeira de presente do avô, porque gostava de ficar em casa fazendo bolos. Além disso, ela e a mãe sempre gostaram de receber as pessoas em casa para comer, fazer muita festa. Agora, recentemente, com a crise, a dupla criou o Delicadezas em Pedaços, ondem cozinham para vender.