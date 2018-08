Parceria entre a Regional do Sebrae-SP, AMA e Prefeitura visa sensibilizar prefeitos para a implantação do Via Rápida Empresa, que reduz o tempo de abertura de novas empresas

publicado em 28/08/2018

Como forma de priorizar a modernização e simplificar o processo de abertura para novas empresas nos municípios da região, Votuporanga sediará na próxima quinta-feira (30/08), às 15h, no auditório do Centro do Empreendedor, um encontro regional de prefeitos com a diretoria da JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo.Denominado de " Empreendedorismo do Futuro - Cidades Integradas, Sociedade mais Forte", o encontro terá a participação do ex-deputado federal e atual vice-presidente da JUCESP, Carlos Fernando Zuppo Franco, e servirá para sensibilizar os prefeitos para agilizarem a assinatura do convênio com o Estado para formalizar a instalação do Via Rápida Empresa (VRE). O presidente Marcelo Strama deverá encerrar o evento, realizado em parceria pelo Escritório Regional do Sebrae-SP, AMA - Associação dos Municípios da Araraquarense, com apoio da Prefeitura de Votuporanga.O VRE é chamado de "Poupatempo do Empreendedor", já que integra todo o fluxo de abertura da empresa, desde a emissão do CNPJ até as licenças de funcionamento. Votuporanga foi escolhida para ser sede, por já ter implantado o VRE, constituindo-se num modelo para os demais municípios desta região do Estado. "O prefeito João Dado, consciente da necessidade de formalização para o pequeno empreendedor, tanto quanto para a própria economia do município, integrou Votuporanga no programa no segundo semestre de 2017", informa o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior.Ele acrescenta que, "graças ao VRE, é possível diminuir diversas questões burocráticas e facilitar a formalização da abertura de novas empresas, cujo prazo pode chegar a apenas sete dias, contra os 90 ou 120 dias, que se vê em média nos municípios que ainda não aderiram ao sistema", conclui Piacenti. O interesse do Escritório Regional do Sebrae-SP na realização deste encontro, de acordo com a gerente Gilvanda Figueroa, é o de que, " a instalação do VRE se constitui num estímulo aos empreendedores e segue na mesma direção da nossa linha de atuação, que é a modernização e desburocratização para fazer com que os municípios possam crescer e terem uma economia mais forte". detalha.Para a Associação dos Municípios da Araraquarense, “o tempo muito longo de abertura para uma empresa se instalar, acaba gerando um custo adicional para o empreendedor e isso se torna um desestímulo para quem está iniciando seu negócio, o que acaba sendo negativo também para a cidade, por isso nosso empenho em divulgar o VRE para nossos associados", assegura o prefeito de Potirendaba, Flávio Daniel Alves, que é também presidente da AMA.