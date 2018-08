A abertura da feira e congresso ocorreu na noite de ontem, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”

publicado em 17/08/2018

A secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, recepcionou os representantes dos municípios selecionados (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Votuporanga é sede da primeira edição da Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande, que é realizada no piso térreo do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. A abertura oficial do evento, que conta com a participação da cidade-sede e mais dez municípios, ocorreu na noite desta sexta-feira (17)

A cerimônia contou com a presença de lideranças de Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, Riolândia e Votuporanga, munícipios que foram a região turística denominada de Maravilhas do Rio Grande. Vereadores, secretários municipais, entre outros membros das cidades participantes estiveram na abertura, assim como Vanilson Fickert, coordenador técnico da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp, representou o prefeito João Dado no ato. Em conversa com o A Cidade, Silvia destacou que o evento é bastante importante para o turismo regional. “A importância está em nós cada vez mais fortalecermos a parceria dos 11 municípios que integram a região turística chamada Maravilhas do Rio Grande”, comentou.

A união entre as cidades, apontou a secretária, resultou nessa Feira/Congresso e na busca por conhecimentos que contribuem para o fomento do turismo e para o desenvolvimento regional por meio deste setor.

A programação da Feira e Congresso começou nesta sexta-feira (17) e segue até este domingo (18). Estarão em Votuporanga importantes nomes do turismo no Estado de São Paulo, como Jorge Duarte, Evandro Ferreira, Cintia Möller, Jarbas Favoretto e Valéria Andrade. O evento tem ainda programação cultural e estandes de 11 municípios, palestra show de gastronomia com a professora Pollyana Scalfi e muito mais.