O lançamento do evento foi realizado ontem, no Centro de Informações Culturais e Turísticas, no Parque da Cultura de Votuporanga

publicado em 10/08/2018

Serão três dias de palestras com especialistas, estandes de municípios e programação cultural (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brFoi realizado na manhã de ontem o lançamento da 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande, que será promovido entre os dias 17 e 19 deste mês no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura. O evento é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, Senac Votuporanga e em conjunto com 11 cidades da região.Segundo a secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Stipp, serão três dias de palestras com especialistas, estandes de municípios, programação cultural e muito mais.“Esse evento vai marcar pela primeira vez uma realização da Região Turística Maravilhas do Rio Grande e vai reunir tanto uma feira com oportunidade das pessoas conhecerem a potencialidade de cada município, como também um congresso em que a gente vai receber importantes palestrantes da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Governo do Estado e da Amitur [Associação dos Municípios de Interesse Turístico] pra aprender sobre o desenvolvimento do turismo, importância de conselhos municipais e de roteiros regionais sempre com o intuito de fortalecer essa região turística”, afirmou ao A Cidade.De acordo com a gerente do Senac Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi, dos sete palestrantes que participarão do evento, quatro são do Senac São Paulo, sendo eles Evandro Ferreira e Pollyana Scalfi, docentes do Senac Votuporanga; Jorge Duarte, coordenador do Programa de Desenvolvimento e Regionalização do Turismo; e Valéria Andrade de Thomaz, docente do Senac Jundiaí.“Turismo é uma das áreas que o Senac atua há muitos anos e nós somos parceiros desse movimento Maravilhas do Rio Grande. Está na nossa área de atuação ajudar os municípios a desenvolverem seus potenciais turísticos, capacitar pessoas e desenvolver roteiros. Nós estamos fazendo parte dos encontros para poder contribuir significativamente com esses municípios no desenvolvimento de seus potenciais turísticos. Nós vamos trazer especialistas para compartilhar informações com a nossa região e teremos uma atuação direta para pensar o turismo nas cidades da nossa região”, explicou a gerente do Senac Votuporanga.A secretária municipal de Cultura e Turismo informou que simultaneamente será realizada uma programação de atrações culturais das cidades e também, como infraestrutura, terá um parque gastronômico durante os três dias de evento.“Na próxima sexta-feira, às 19h, acontece a abertura oficial e depois no sábado e domingo a programação começa a partir das 13h. É importante falar que a inscrição pode ser feita gratuitamente por meio do site da Prefeitura de Votuporanga [www.votuporanga.sp.gov.br] e todo o evento será certificado”, explicou Silvia Stipp.