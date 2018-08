Programa de auxílio desemprego da Prefeitura oferece ainda oportunidade de qualificação profissional aos bolsistas

publicado em 14/08/2018

Votuporanga em Ação tem recorde de inclusão de bolsistas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Programa Votuporanga em Ação da Prefeitura de Votuporanga, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos teve recorde de inclusão dos bolsistas neste mês. Foram integradas 45 novas pessoas que estavam inscritas e aguardavam a disponibilidade de vagas para trabalharem em diversos setores da Administração Municipal, além de entidades assistenciais.O programa emergencial de auxílio desemprego desenvolvido no Município com objetivo de auxiliar famílias que vivem em situações de vulnerabilidade social oferece também diversos benefícios aos bolsistas, como acesso a cursos gratuitos de qualificação profissional ofertados pelo Senac Votuporanga, por intermédio da parceria existente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também a atendimentos odontológicos prestados pelo Odonto Móvel, da Secretaria Municipal de Saúde.Os cursos são ótimas oportunidades para que os bolsistas, após o encerramento de seus contratos, tenham condições melhores para a reinserção no mercado de trabalho com uma qualificação. De acordo com o Secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos, “a vaga de emprego que oferecemos aos bolsistas tem como objetivo auxiliá-los no processo de reinserção no mercado de trabalho e de recuperação de sua autoestima. Desta forma, temos consciência do nosso papel na formação destes profissionais não só no campo funcional como também, enquanto cidadãos, e buscamos sempre parcerias desse tipo para atingirmos esses objetivos”.No total, a Prefeitura de Votuporanga possui 210 vagas destinadas ao programa Votuporanga em Ação 1, sendo 130 com carga horária diária de 8 horas e 80 de 4 horas; mais 60 vagas referentes ao Votuporanga em Ação 2.