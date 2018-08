Evento de resgate histórico comemorou o aniversário de 81 anos do município; iniciativa é do Núcleo de Patrimônio Histórico Cultural da Instituição

publicado em 15/08/2018

Votuporanga: de boca do sertão à capital da educação reúne comunidade acadêmica e autoridades (Foto: Divulgação/Unifev)

O Núcleo de Patrimônio Histórico Cultural da UNIFEV promoveu, na noite desta terça-feira (dia 14), a exposição Votuporanga: de boca do sertão à capital da educação, em comemoração ao aniversário de 81 anos do município.O evento contou com uma palestra sobre educação patrimonial e ambiental, ministrada pelos coorganizadores, Profa. Ma. Evanir Regina Moro Peichoto e Prof. Dr. João Victor Marques Zoccal, além de exposição fotográfica digital e análise da pós-ocupação do Campus Cidade Universitária como extensão do Centro Universitário de Votuporanga - realizadas pelos alunos de iniciação científica do curso de Arquitetura e Urbanismo.Traçando e mapeando a história do município, em seu contexto regional, docentes e discentes trouxeram à tona diversas perspectivas da memória urbana, desde a estrada boiadeira, passando pela construção da malha ferroviária, até a construção do Centro Universitário como propulsor e documentador científico do desenvolvimento urbano.De acordo com a Profa. Ma. Evanir, o processo construtivo do trabalho proporcionou aos alunos, tanto os naturais de Votuporanga, quanto aos de outros munícipios, a oportunidade de conhecer de perto a história regional. “Esperamos que o trabalho possa ser aberto para toda a comunidade, que merece verificar, de perto, esses diversos olhares sobre a nossa cidade”, ressaltou.Na oportunidade, os convidados também puderam conferir outra exposição sobre o Engenheiro Prestes Maia, produzida pela Profa. Ma. Janaina Cuccato, e a apresentação digital de um mapa turístico dos bens patrimoniais de Votuporanga, criado pelo aluno Samuel Sebastião Araújo, durante as atividades da disciplina de Técnicas e Retrospectivas: Conservação e Restauro.Também estiveram presentes no evento, o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos; a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp, que também é docente da UNIFEV, professores, coordenadores de cursos e alunos.