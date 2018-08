O evento aberto, promovido pela Prefeitura de Votuporanga por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo, terá um concerto especial em homenagem ao aniversário da cidade. A apresentação a exemplo do ano anterior – realizado com êxito e muito apreciado pelo público – contará com um repertório variado, com peças de Mozart, Heitor Villa-Lobos e outros grandes nomes da música.

Marcando presença nas principais datas comemorativas do ano, a orquestra é fruto do trabalho desenvolvido pela Prefeitura, através da Escola Municipal de Artes, sob a coordenação e regência do Maestro Mazinho Sartori. Já o Coral Canto Livre, é coordenado por Marcio Zarsi.