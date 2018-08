As equipes de voleibol feminino da Prefeitura/Assary-Unifev venceram os jogos da última rodada da fase de classificação da Liga Desportiva Regional (LDR). As partidas ocorreram na manhã do último domingo (19/8), no Ginásio “Antônio Carlos Montanhez”, em Rio Preto, e garantiram a classificação das duas equipes para a fase final da competição.