publicado em 23/08/2018

Vereador Wartão pede motocicletas e viaturas para o Batalhão da Polícia Militar (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O vereador Walter José dos Santos encaminhou reivindicações ao governador do Estado, Márcio França, pedindo mais investimentos no setor de segurança pública do interior de São Paulo.Neste sentido, o vereador reivindicou ao governador a liberação de motocicletas e viaturas para o 16º Batalhão da Polícia Militar – sediado em Fernandópolis, que responde pela 3ª Companhia da PM de Votuporanga.Wartão pediu ao governador a liberação de duas viaturas e quatro motocicletas para o Batalhão da Policia Militar de Fernandópolis.Conforme o vereador, a frota de veículos nova é importante não só para Policia Militar, mas para toda a comunidade, garantindo o reforço no policiamento.As indicações serão analisadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.Ainda durante a 29ª sessão ordinária, o vereador Wartão indicou ao governador, para que através da Secretaria de Segurança Pública, estude a possibilidade de modificar o tecido da farda dos Policiais Miliares de São Paulo.O parlamentar ressaltou que a farda usada atualmente é muito quente, e para o conforto dos militares, é necessário modificar o tecido da mesma. “Os policiais militares precisam de trajes que sejam adequados ao seu dia-a-dia devido as suas atividades cotidianas, que tragam conforto, durabilidade, resistência, proteções específicas, entre outras questões, entretanto, também deve ser levado em consideração o nosso clima que na maior parte do ano é quente”, justificou.