Emerson utilizou sua rede social para pedir que população dê sugestões de melhorias para Votuporanga; transmissão ao vivo teve milhares de visualizações, compartilhamentos e comentários

publicado em 31/08/2018

O vereador Emerson Pereira iniciou um trabalho ainda mais próximo com a população de Votuporanga. Além de atender diariamente aos munícipes, seja nos bairros ou em seu gabinete na Câmara Municipal, Emerson tem utilizado sua rede social para ser o canal direto com os moradores para ouvir reivindicações e buscar por melhorias.

Após fazer o uso da tribuna na sessão da Câmara na última segunda-feira (27/8), Emerson fez uma transmissão ao vivo em seu perfil pessoal do Facebook, convidando toda população para contribuir com seu mandato, dando sugestões no que poderia ser melhorado em Votuporanga. Imediatamente, vários internautas interagiram, pedindo para que o vereador intervenha junto ao Poder Público em diversas áreas.





Sugestões

A primeira sugestão dada pelos internautas é a falta de vagas em creche. Mães que precisam trabalhar e aguardam a liberação se manifestaram, pedindo ajuda ao vereador. “Todos os dias, diversos pais me procuram e vou agendar uma reunião com o prefeito João Dado, para que seja feito um levantamento na Secretaria da Educação para aumentar o número de vagas”, respondeu.

Outro munícipe pediu farmácia 24h na Zona Norte. Emerson concordou com a indicação, uma vez que estes respectivos estabelecimentos comerciais somente existem na região central da cidade.

Sobre o Parque Aquático que está sendo construído nas proximidades da Unifev, um morador cobrou pelo término da piscina. O vereador respondeu que foi informado pelo próprio prefeito João Dado que a obra ainda não foi inaugurada porque é necessário investimentos mobiliários.

Para o bairro Residencial Noroeste, os moradores pediram diversas melhorias: na iluminação pública e a volta da academia a céu aberto. “É um bairro que está crescendo muito, que precisa dar maior segurança aos munícipes. Irei cobrar pela empresa responsável pela iluminação de nossa cidade e verificar o porquê de ter sido retirada a academia”, disse.

Questionado por uma internauta se dois hospitais públicos atendem a demanda da cidade, Emerson respondeu que o Mini-Hospital do Pozzobon deveria estar melhor equipado para atender aos munícipes. Além disso, em sua opinião, deveria existir um maior investimento nos consultórios e postinhos municipais. “Sabemos que a Santa Casa desenvolve um grande trabalho, mas o Mini-Hospital é o que atende completamente gratuito e ainda entrega a medicação ao munícipe. Nele deveria existir um maior investimento e isso foi prometido pelo nosso prefeito João Dado. Estarei cobrando por isso”, falou.

Os moradores de Votuporanga aproveitaram a transmissão ao vivo para pedir melhor iluminação nas dependências do Terminal Rodoviário, e que a Escola de Artes reveja a idade das crianças para que possam iniciar suas aulas o mais cedo possível ainda na infância.

Já no bairro Boa Vista, os moradores solicitaram maior conservação na academia a céu aberto, pois o mato está alto, assim como na praça do bairro Parque das Nações.

Outros munícipes cobraram a volta das casas populares pela CDHU, onde as prestações são mais razoáveis.

Para encerrar, Emerson disse que todas as indicações apresentadas pelos munícipes seriam encaminhadas aos respectivos órgãos municipais, cobrando agilidade para atender aos pedidos.