publicado em 13/08/2018

(Foto: Divulgação/Câmara dos Vereadores)

Da Assessoria

O vereador Marcelo Coienca está solicitando à Prefeitura, através da Secretaria da Cidade, limpeza e melhorias em áreas verdes do bairro Jardim Belo Horizonte, em Votuporanga. Durante sessão ordinária, o vereador apresentou indicações à Prefeitura para que faça a limpeza no entorno do playground instalado na rua Antônio Pinatte, no Jardim Belo Horizonte II, evitando assim, transtornos de diversas ordens naquela área pública.

Marcelo informou que foi procurado por alguns moradores do bairro Jardim Belo Horizonte II, em razão disso, protocolou requerimento à Prefeitura de Votuporanga solicitando a imediata limpeza da extensa área verde localizada na rua Antônio Pinatte, entre as Ruas Rivaldo Fonseca Miranda e Projetada 16, no Jardim Belo Horizonte II.