A 13ª edição do Carnaval de Votuporanga será realizada do dia 2 a 5 de março, com três opções de espaços para os foliões

publicado em 07/08/2018

Já estão no 2º lote as vendas dos convites para o OBA Festival 2019, o Carnaval de Votuporanga de 2 a 5 de março. Há vendas online e também em nove cidades brasileiras mostrando a grandiosidade da festa: Andradina (SP), Araçatuba (SP), Campo Grande (MS), Fernandópolis (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio Verde (GO), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP) e Uberaba (MG).

Em Votuporanga, é possível fazer a compra no carnê parcelada em até 6x e não há análise de crédito. Entretanto, essa compra vale apenas na OBA Store, que fica localizada na avenida Antônio Frederico, 2184, no Jardim Universitário, fone (17) 3046-8842. A OBA Store funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 19h. Também na cidade, os convites podem ser comprados na loja física do Guichê Web, na avenida Vale do Sol, 5236.

As vendas online do 2º lote do OBA Festival 2019 seguem a todo vapor pelos sites www.obafestival.com.br e www.guicheweb.com.br/oba. Os valores podem ser parcelados no cartão de crédito, sendo aceitas todas as bandeiras.

Os valores são pista R$ 690,00, camarote Oba R$ 990,00 e Camarote Premium Café de La Musique R$ 1.550,00.

Sobre o festival

A 13ª edição do OBA Festival será realizada do dia do dia 2 a 5 de março, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga, cidade que fica no interior do estado de São Paulo, há 520 km da capital. O festival se consagra como um dos maiores Brasil por conta do line-up plural, que engloba vários estilos musicais. Saiba mais em www.obafestival.com.br





SERVIÇO:

OBA Festival 2019

Dias: 2 a 5 de março

Local: Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, Votuporanga (SP);

Valores do 2º lote: Pista R$ 690,00, camarote Oba R$ 990,00 e camarote Premium (Café) R$ 1.550,00;

Vendas online: www.obafestival.com.br e www.guicheweb.com.br/oba

Pontos físicos: ANDRADINA/SP - Mix Store - Av. Bandeirantes, 1403 – Tel: (18) 98128-6997

ARAÇATUBA/SP - Zapith Esportes - Araçatuba Shopping - Av. Joaquim Pompeu de Toledo, 601 – Tel: (18) 3608-4421

CAMPO GRANDE/MS - New Old Clothes - Shopping Campo Grande – 2º piso – Tel: (67)3321-1502

FERNANDÓPOLIS/SP - Sr. Belo & D. Bella - Av. dos Arnaldos, 1645 - Tel: (17) 3462-4066

RIBEIRÃO PRETO/SP - Tim Eventos 01 – Av. Maria de Jesus Combeixa, 600 - sala 314 - Tel: (16) 3941-1000

RIO VERDE/GO - Le Pingue - Rua Rui Barbosa, 942 – Tel: (64) 3622-0926

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - Oticas Diniz Shopping Iguatemi – OBA - Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5000

SÃO PAULO/SP - Luz Câmera Burguer - Rua Caravelas, 339 – Tel: (11) 3564-5410

UBERABA/MG - Mens Camisaria - Shopping Uberaba - loja 168 – Tel:(34) 3336-5442

VOTUPORANGA/SP - Loja Guiche Web – Av. Vale do Sol, 5236 – Tel: (17)3421-1479 e Oba Store - Av. Antonio Frederico, 2184 – Tel: (17) 3046-8842